Объемы производства алкоголя в Пензенской области выросли почти в два раза — губернатор Экономика

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Объемы производства алкогольной продукции без учета пива и напитков на его основе за прошедший период 2018 года превысили в Пензенской области уровень прошлого года почти в два раза. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Необходимо отметить, что существенная роль в продвижении товаров местного производства отводится алкогольному сектору. За текущий период 2018 года на территории области произведено около 4,6 млн. декалитров алкогольной продукции без учета пива и напитков на его основе, что составило 196,9% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал он в ходе совещания, посвященного взаимодействию пензенских товаропроизводителей с торговыми сетями, которое состоялось в правительстве региона в среду, 19 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что «пензенские заводы загружены практически под 100%, работают эффективно».

«У наших предприятий очень большой потенциал. Пензенцы любят и знают продукты местного производства, в том числе алкогольную продукцию», — добавил он, напомнив, что акцизы от легкого алкоголя поступают в бюджет региона.