В Пензе создан электронный музей промышленности Экономика

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Электронный музей промышленности Пензенской области создан в регионе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его презентация состоится в среду, 26 сентября.

Как сообщил ИА «PenzaNews» специалист бюро коммуникаций ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Сергей Долженков, электронный музей образован по инициативе ассоциации промышленников Пензенской области.

«Именно электронный формат позволил собрать воедино условную экспозицию, для которой в ее натуральную величину потребовалось бы территория ВДНХ. В хронологическом порядке и по соответствующим отраслевым направлениям здесь можно наблюдать и ядерные боеприпасы, включая объявленную Хрущевым «кузькину мать», и первые отечественные электронно-вычислительные машины, тогда еще ламповые, и системы охраны государственной границы, идущие на экспорт металлообрабатывающие станки и сердечные клапаны, всевозможные датчики и приборы для оснащения космических кораблей, и прочее», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что специальный раздел посвящен организации промышленности в период Великой Отечественной войны, где представлены уникальные документы и фотографии тех лет.

«Музей промышленности Пензенской области на электронных носителях планируется распространять через библиотечную сеть, учебные заведения и структуры краеведческого музея», — отметил Сергей Долженков.