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Пензенский губернатор призвал вносить рациональные предложения по бюджету

09:18 | 24.09.2018 | Экономика

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Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал членов правительства Пензенской области здраво оценивать возможности регионального бюджета при внесении предложений.

Пензенский губернатор призвал вносить рациональные предложения по бюджету. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас министры часто вносят свои предложения необоснованно, завышенно. Так «навалят», [...] что бюджета на 15 лет не хватит для того, чтобы это решить», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что ориентироваться следует в первую очередь на острые проблемы. В частности, по его мнению, необходимо внести предложения о ремонте домов, строительстве школ и детсадов.

«Меняйте свое сознание. Важнейшая задача — создание рабочих мест. [...] На эту деятельность должны быть направлены ваши усилия», — добавил губернатор.

Он напомнил также, что при формировании бюджета региона на предстоящий трехлетний период нужно учитывать действующие целевые программы.

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