Пензенский губернатор призвал вносить рациональные предложения по бюджету Экономика

Пенза, 24 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал членов правительства Пензенской области здраво оценивать возможности регионального бюджета при внесении предложений.

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«У нас министры часто вносят свои предложения необоснованно, завышенно. Так «навалят», [...] что бюджета на 15 лет не хватит для того, чтобы это решить», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 24 сентября.

Иван Белозерцев отметил, что ориентироваться следует в первую очередь на острые проблемы. В частности, по его мнению, необходимо внести предложения о ремонте домов, строительстве школ и детсадов.

«Меняйте свое сознание. Важнейшая задача — создание рабочих мест. [...] На эту деятельность должны быть направлены ваши усилия», — добавил губернатор.

Он напомнил также, что при формировании бюджета региона на предстоящий трехлетний период нужно учитывать действующие целевые программы.