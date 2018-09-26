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Израильская компания намерена заняться выращиванием атлантического лосося под Пензой

15:16 | 26.09.2018 | Экономика

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Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Открытие комплекса по выращиванию атлантического лосося с использованием установок замкнутого водоснабжения и завода по производству рыбного корма стало главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с вице-президентом израильской компании «AquaMaof» Йоавом Даганом (Yoav Dagan) и бизнесменом Константином Волковым, состоявшейся в Пензе в среду, 26 сентября.

Израильская компания намерена заняться выращиванием атлантического лосося под Пензой

Фото: Pnzreg.ru

Проект стоимостью 4,5 млрд. рублей предлагается реализовать на территории индустриального парка «Отвель».

«На сегодняшний момент это просто идеальная площадка. Рядом проходит трасса М5 «Урал», готовы все инженерные коммуникации, а главное — построены очистные сооружения, способные полностью обслуживать комплекс», — отметил Константин Волков, выступивший инициатором проекта.

В свою очередь Йоав Даган обратил внимание на то, что без поддержки региональной власти реализовать задуманное не получится.

«Мы нацелены на долгосрочное многолетнее взаимодействие, на совместную работу, на реализацию социальной составляющей — обучение молодежи. Нас интересуют долгосрочные перспективы», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, данный проект предусматривает создание 570 новых рабочих мест.

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