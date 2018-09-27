«Земляне» поздравили пензенских машиностроителей с профессиональным праздником Экономика

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Рок-группа «Земляне» выступила на торжественном мероприятии, посвященном предстоящему Дню машиностроителя, которое прошло в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 27 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Перед концертом коллектива состоялась официальная часть, во время которой прозвучали слова благодарности в адрес работников промышленных предприятий и ветеранов отрасли.

Наиболее отличившимся машиностроителям были вручены почетные грамоты и благодарности.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с января по август 2018 года промышленными предприятиями Пензенской области была отгружена продукция на 134,2 млрд. рублей.

Они производят около 25% валового регионального продукта и обеспечивают поступление более 50% налоговых платежей в бюджеты всех уровней.