Иван Букарев признан лучшим кондитером в Пензенской области Экономика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Иван Букарев, работающий в кондитерской «Золотая классика», одержал победу по итогам регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер», второй — практический — этап которого прошел в колледже пищевой промышленности и коммерции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняла представительница компании «Караван» Мария Булахова, а третье — сотрудница «Нижнеломовского хлебокомбината» Оксана Волшина.

Практическая часть конкурса продолжалась 6 часов.

Конкурсанты изготавливали торты и тематические пирожные, в ходе чего оценивались их навыки, квалификация, соблюдение технологического процесса, норм и правил по охране труда, а также владение передовыми приемами и методами.

Планируется, что церемония награждения победителей областного конкурса состоится 12 октября.