EN
14:32:11 Пятница, 28 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Букарев признан лучшим кондитером в Пензенской области

12:59 | 28.09.2018 | Экономика

Печать

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Иван Букарев, работающий в кондитерской «Золотая классика», одержал победу по итогам регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер», второй — практический — этап которого прошел в колледже пищевой промышленности и коммерции. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Букарев признан лучшим кондитером в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняла представительница компании «Караван» Мария Булахова, а третье — сотрудница «Нижнеломовского хлебокомбината» Оксана Волшина.

Практическая часть конкурса продолжалась 6 часов.

Конкурсанты изготавливали торты и тематические пирожные, в ходе чего оценивались их навыки, квалификация, соблюдение технологического процесса, норм и правил по охране труда, а также владение передовыми приемами и методами.

Планируется, что церемония награждения победителей областного конкурса состоится 12 октября.

Загрузка...
Читайте также
Депутат Зиновьев обеспокоен повреждением корневой системы дубов на Олимпийской аллее Виктор Хомец арестован на 10 суток после пикета у пензенского УМВД
В Пензе завели дело на мужчину, уклоняющегося от призыва с 2014 года Степень износа водопроводных сетей в Пензе составляет 65% — Вадим Муравлев
В пензенской гордуме обсудили планы по созданию платной парковки у онкодиспансера Депутат призвал решить проблему со стихийной парковкой на улице Стрельбищенской в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама