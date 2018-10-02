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В Пензе колония №1 получила заказ на пошив трикотажных изделий почти на 1,5 млн. рублей

12:10 | 02.10.2018 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №1 в Пензе, сошьют трикотажное белье, майки и другие изделия для нужд уголовно-исполнительной системы на общую сумму почти 1,5 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В Пензе колония №1 получила заказ на пошив трикотажных изделий почти на 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Швейный цех исправительного учреждения загружен работой полностью», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили также, что в промышленной зоне учреждения идет активная работа, направленная и на оказание услуг для сторонних потребителей.

«Учреждением осуществляется выпуск вещевого имущества для спецконтингента, форменного обмундирования. Представлен широкий ассортимент специализированной одежды для сторонних заказчиков, а также мягкого инвентаря», — пояснили в УФСИН.

Исправительная колония №1 строгого режима находится в Пензе на улице Автоматный переулок, 1. Она предназначена для содержания лиц мужского пола, впервые осужденных к наказанию в виде лишения свободы.

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