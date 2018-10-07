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Глава пензенского Минфина примет участие в парламентских слушаниях в Совфеде

11:32 | 07.10.2018 | Экономика

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Пенза, 7 октября 2018. PenzaNews. Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева примет участие в парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», которые пройдут в Совете Федерации в предстоящий понедельник, 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Глава пензенского Минфина примет участие в парламентских слушаниях в Совфеде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

С основным докладом выступит первый заместитель председателя правительства – министр финансов России Антон Силуанов.

Ожидается, что также в заседании примут участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, первый заместитель главы Банка России Ксения Юдаева, замминистра экономического развития страны Вадим Живулин, сенаторы, депутаты Госдумы, представители экспертного сообщества.

Проведет слушания спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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