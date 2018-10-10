В Пензе за девять месяцев выдано более 380 разрешений на строительство Экономика

Пенза, 10 октября 2018. PenzaNews. Администрация Пензы подготовила и выдала 383 разрешения на строительство и 33 — на ввод объектов в эксплуатацию с января по сентябрь 2018 года, при этом по итогам 2017-го их насчитывалось 493 и 91 соответственно. Об этом сообщается на сайте гордумы.

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Согласно представленным данным, в Арбитражном суде Пензенской области на рассмотрении находится более 20 исковых заявлений мэрии с требованиями о сносе самовольных построек или приведении незаконно реконструированных объектов в исходное состояние.

На данный момент на стадии сноса находятся здания по адресам: улица Боровиковского, 47, а также улица Подольская, 82.

В ходе заседания комиссии гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшегося в среду, 10 октября, депутаты попросили вице-мэра Магомеда Агамагомедова подготовить к сессии предложения, касающиеся ужесточения контроля за соблюдением закона в сфере строительства и ввода объектов, эксплуатируемых без получения соответствующих разрешений, что позволит повысить налогооблагаемую базу.