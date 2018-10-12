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В Пензенской области производители мяса и торговцы оштрафованы на 1,2 млн. рублей

15:05 | 12.10.2018 | Экономика

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Пенза, 12 октября 2018. PenzaNews. 167 постановлений о наложении штрафов на сумму более 1,2 млн. рублей вынесено в Пензенской области за девять месяцев 2018 года в связи с нарушениями, выявленными в сфере производства и реализации мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области производители мяса и торговцы оштрафованы на 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, с января по сентябрь было исследовано более 450 проб.

По санитарно-химическим показателям нестандартных проб не выявлено. Также не было образцов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, ГМО, паразитологическим и радиологическим показателям.

Вместе с тем 35 образцов из 463 не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, а еще 25 из 231 — по физико-химическим, в том числе по показателям фальсификации — 12.

В ходе проверок выявлялись такие нарушения, как реализация продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, пренебрежение дезинфекционным режимом, несоблюдение требований к содержанию помещений и оборудования, а также другие.

Всего за девять месяцев 2018 года было снято с реализации 192 партии мясной продукции общим весом около 416 кг.

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