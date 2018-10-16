Пензенские налогоплательщики перечислили 38 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ Экономика

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 38,1 млрд. рублей с января по сентябрь 2018 года, что на 4,4% больше уровня за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС РФ.

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По данным ведомства, в федеральный бюджет мобилизовано 11,9 млрд. рублей.

Поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за девять месяцев текущего года составили 26,3 млрд. рублей, что на 6,7% больше прошлогоднего уровня, в том числе в региональный бюджет — 21,8 млрд. рублей (+6,2%), в местные — 4,4 млрд. рублей (+9%).

Согласно представленным сведениям, основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации сформирована за счет НДФЛ — 10,7 млрд. рублей, НДС — 8,5 млрд. рублей, акцизов — 6 млрд. рублей, налога на прибыль — 5,4 млрд. рублей, на имущество организаций — 2,7 млрд. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 2,1 млрд. рублей, земельного налога — 571,6 млн. рублей, транспортного налога — 497,8 млн. рублей.