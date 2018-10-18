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Названа сумма, которую Пенза недополучает от аренды земли после выкупа участков под ТЦ

14:03 | 18.10.2018 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. Бюджет Пензы недополучает арендную плату в сумме более 50 млн. рублей ежегодно после того, как в 2017 году были выкуплены дорогостоящие земельные участки под торговыми центрами «Коллаж», «Леруа-Мерлен», «Декатлон» и «Берлин». Об этом сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, комментируя данные о наполняемости городского бюджета.

Названа сумма, которую Пенза недополучает от аренды земли после выкупа участков под ТЦ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, также сказывается сложная ситуация в строительной отрасли, в результате чего город недополучает арендную плату за земельные участки: от ОАО «Пензастрой» — свыше 119 млн. рублей, ООО «Линг» — более 21 млн. рублей, группа компаний «СКМ» — свыше 67 млн. рублей, МУП «Пензгорстройзаказчик» — более 19 млн. рублей.

Ольга Завьялкина отметила, что примерно 8 млн. рублей недополучено из-за снижения кадастровой стоимости земельных участков по инициативе арендаторов в 2017 году.

Начальник финуправления назвала в числе крупных должников по арендной плате за землю по состоянию на 1 октября ООО «Бизнес-консалтинг-плюс» с суммой свыше 36 млн. рублей, ООО «Производственное объединение «Завод Пензтекстильмаш» — более 8 млн. рублей, ООО «МЭЛ-Пенза» — 1,6 млн. рублей.

Кроме того Ольга Завьялкина обратила внимание на то, что в 2018 году наблюдается отсутствие потенциала для реализации плановых показателей по доходам от продажи земельных участков, которые застройщики рассматривают в качестве предложений по масштабным инвестиционным проектам, предусматривающим решение проблемы дольщиков.

Она привела данные, согласно которым, недоимка по неналоговым доходам на начало октября превысила 500 млн. рублей.

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