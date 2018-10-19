В Пензе 8 ноября состоится этап национальной премии «Бизнес-успех» Экономика

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-успех» состоится в Пензе 8 ноября в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни», инициаторами которого выступили организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Общественная палата РФ.

Фото: оргкомитет национальной премии «Бизнес-успех»

Мероприятие будет организовано при поддержке правительства Пензенской области.

Участие в премии является бесплатным. Необходимое условие — подача заявки через сайт проекта до 30 октября включительно. Сделать это могут индивидуальные предприниматели, учредители коммерческих компаний, а также топ-менеджеры.

Жюри определит победителей в следующих направлениях: «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева», «Лучший экспортный проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект» , «Лучший производственный проект», «Цифровая экономика», «ЗОЖ» и «Народный предприниматель».

Кроме того, предусмотрена номинация «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата», в которой могут участвовать местные администрации.

Программа форума «Территория бизнеса — территория жизни», в ходе которого состоится торжественное награждение победителей этапа премии, предполагает также проведение презентаций бизнес-идей и круглых столов.

Кроме того, участникам будет предоставлена возможность наладить полезные деловые контакты с потенциальными инвесторами и партнерами.

«В числе призов — бизнес-поездка в Сингапур, сертификаты на обучение, возможность посещения международных конференций и профессиональных профильных выставок, книги от издательства «Альпина Паблишер», сертификаты на продвижение в социальной сети «ВКонтакте» и на оценку рисков от бухгалтерской компании «ВБО Консалт». Все победители получат статуэтку-символ премии «Бизнес-успех» — «золотой» домкрат», — сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия.

«Бизнес-успех» проводится с 2011 года в формате всероссийского конкурса для предпринимателей и муниципальных администраций.

За семь лет существования проекта были организованы мероприятия в 74 городах России, которые объединили почти 60 тыс. участников. Из них свыше 400 человек стали победителями региональных этапов и всероссийских финалов.

Среди основных задач проекта — поиск и тиражирование положительных примеров развития малого и среднего предпринимательства на местах, а также выявление и распространение информации об успешных муниципальных практиках по улучшению бизнес-климата.