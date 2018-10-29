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Бюджет Пензы получит от размещения елочных базаров около 1 млн. рублей

12:24 | 29.10.2018 | Экономика

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Пенза, 29 октября 2018. PenzaNews. Денежные средства в размере около 1 млн. рублей поступят в бюджет Пензы по итогам проведения аукционов на право заключения договоров на размещение елочных базаров. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бюджет Пензы получит от размещения елочных базаров около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Было выставлено 95 мест для размещения елочных базаров, продано 88», — уточнили в мэрии.

В пресс-службе пояснили, что договора с победителями аукционов будут заключены в ближайшее время.

В 2018 году начальная цена за право размещения одного елочного базара составляла 6 тыс. 592 рубля, сумма задатка — 3 тыс. 296 рублей, шаг аукциона — 329 рублей 60 копеек.

Под каждый елочный базар будет предоставлена территория площадью 50 кв. метров.

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