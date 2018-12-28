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Пензенские налогоплательщики перечислили 48,5 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ

11:08 | 28.12.2018 | Экономика

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили 48,5 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ по состоянию на 1 декабря 2018 года, что на 5% больше аналогичного периода 2017-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФНС России.

Пензенские налогоплательщики перечислили 48,5 млрд. рублей в консолидированный бюджет РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В федеральный бюджет мобилизовано 14,2 млрд. рублей», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за 11 месяцев 2018 года составили более 34 млрд. рублей, что на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года, в том числе в региональный бюджет — 28,3 млрд. рублей, в местные — 6 млрд. рублей.

«Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации сформирована за счет налога на доходы физических лиц — 13,4 млрд. рублей, налога на добавленную стоимость — 10 млрд. рублей, акцизов — 7,4 млрд. рублей, налога на прибыль — 7 млрд. рублей, на имущество организаций — 3,6 млрд. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы — 2,7 млрд. рублей, транспортного — 1,2 млрд. рублей, земельного — 913 млн. рублей», — поясняется в сообщении.

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