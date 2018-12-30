В мэрии Пензы обсудили задолженность муниципалитета Экономика

Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Совещание, посвященное ожидаемой кредиторской задолженности муниципалитета на 1 января 2019 года и мерам по ее погашению, состоялось в администрации Пензы в воскресенье, 30 декабря.

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В числе участников мероприятия были мэр Виктор Кувайцев, его заместитель Владимир Попков, начальник финансового управления города Ольга Завьялкина, глава управления культуры Пензы Вера Фейгина, директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев, председатель горспорткомитета Владислав Чесноков.

Открывая совещание, Виктор Кувайцев поручил главным распорядителям кредитов выверить задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

«Сразу же после новогодних праздников предоставить дорожные карты по погашению задолженности в финансовое управление города», — сказал он.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания рассмотрели разные варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе погашение долга путем привлечения муниципалитетом коммерческого кредита и с помощью доходов от платных услуг.

«Мы помним о задолженности муниципалитета, и свои обязательства будем выполнять», — сказал глава администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе сессии гордумы 21 декабря начальник финуправления Пензы Ольга Завьялкина озвучила, на 1 января 2018 года муниципальный долг составлял 3,9 млрд. рублей, а на 1 января 2019 года ожидается в размере 4,4 млрд. рублей.