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В Пензенской области проверят исполнение федеральной программы обеспечения жильем

15:10 | 04.03.2019 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. Минстрой РФ утвердил перечень из 42 регионов, в число которых вошла Пензенская область, для проведения контрольных мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В Пензенской области проверят исполнение федеральной программы обеспечения жильем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в Пензенской области они состоятся во II квартале 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, в частности, будет проведена проверка реализации механизмов оказания финансовой поддержки гражданам, получившим государственные жилищные сертификаты.

Также будет сделан вывод о том, как органы госвласти регионов осуществляют переданные полномочия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

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