Двое пензенских предпринимателей отмечены по итогам финала премии «Бизнес-успех» Экономика

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Двое представителей Пензенской области — президент региональной федерации пулевой и стендовой стрельбы Вячеслав Аксенов и сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков — отмечены по итогам финала VIII ежегодной национальной премии «Бизнес-успех», состоявшегося в Москве.

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Вячеслав Аксенов победил в номинации «Лучший социальный проект». Он удостоен награды за работу стрелкового комплекса «Светлая поляна», где с 2017 года функционирует секция для лиц с ограниченными возможностями в дисциплине «Трап».

Николай Кузяков набрал 23% по результатам голосования в номинации «Народный предприниматель», уступив 3% гендиректору компании «Айти спейшл» Сергею Шевцову. Таким образом, он занял второе место в данной номинации.

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«Бизнес-успех» проводится с 2011 года в формате всероссийского конкурса для предпринимателей и муниципальных администраций.

С момента основания проекта было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тыс. участников. Из них свыше 400 человек стали победителями региональных этапов и всероссийских финалов.

Среди основных задач проекта — поиск и тиражирование положительных примеров развития малого и среднего предпринимательства на местах, а также выявление и распространение информации об успешных муниципальных практиках по улучшению бизнес-климата.