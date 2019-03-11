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Пензенский губернатор озаботился зарплатами чиновников

16:25 | 11.03.2019 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил недовольство темпами роста зарплат государственных и муниципальных служащих в регионе.

Пензенский губернатор озаботился зарплатами чиновников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я посмотрел 9-го числа, у нас прирост-то по муниципальным служащим, по госслужащим минимальный за 2018 год по заработной плате», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 марта.

В свою очередь глава областного Минфина Любовь Финогеева обратила внимание на то, что у федеральных служащих рост составил 4%. По ее словам, на региональном уровне нельзя превысить данный показатель.

Вместе с тем Иван Белозерцев поручил еще проанализировать сложившуюся ситуацию.

«Там оклады другие. Посмотрите по окладам», — потребовал он.

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