Пензенские предприятия не проявили интереса к системе добровольной сертификации Экономика

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Пензенские предприятия не проявили инициативы для включения товаров в национальную систему стандартизации (НСС), которая начала действовать по всей России с 2018 года. Об этом сообщил директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области» («Пензенский ЦСМ») Александр Данилов.

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«НСС призвана была повысить конкурентоспособность продукции и вернуть доверие потребителей к знаку «ГОСТ», а также снизить долю фальсификата. Речь здесь идет именно о добровольном прохождении процедуры оценки соответствия. […] К НСС допускаются только производители, которые дали согласие на проведение повторных испытаний любого образца в любой момент, и в этом ее принципиально отличие от других систем добровольной сертификации», — пояснил он в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшегося в областном правительстве в среду, 13 марта.

По словам Александра Днилова, всего с 2017 года, когда национальная система стандартизации начала внедряться в семи регионах в пилотном режиме, в реестр объектов оценки соответствия включено 1 тыс. 223 товара.

«В других регионах, не вошедших в пилотный проект, изготовители только начали предъявлять свою продукцию для целей сертификации в НСС. Аналогичная ситуация сложилась и в Пензенской области. Так, из продукции, изготавливаемой предприятиями Пензенской области, в реестр объектов оценки соответствия НСС включены восемь видов мороженого ООО «Пензахолод» и яйца куриные ООО «Птицефабрика «Колышлейская», — уточнил глава пензенского ЦСМ.

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Александр Данилов добавил, что 22 февраля в адрес руководителей предприятий было направлено письмо за подписью председателя правительства Пензенской области Николая Симонова с предложением принять участие в добровольной сертификации.

«На это письмо поступили ответы пока от шести предприятий. Это комбинат детского питания Заречного, «Объединенные пензенские водочные заводы», ООО «Маяк Канц», ИП Губина, ООО «Симфония стиля» и ИП Грудкина — «Креатив», — сказал он.

Директор учреждения обратил внимание на то, что пока не вмешались власти, инициативы у пензенских производителей практически не было.