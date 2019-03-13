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В Пензе почтили память первого руководителя «Радиозавода»

18:15 | 13.03.2019 | Экономика

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Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Руководство, сотрудники АО «Радиозавод» и ветераны почти память первого руководителя предприятия Николая Рящина в среду, 13 марта, когда исполнилось 90 лет со дня его рождения.

В Пензе почтили память первого руководителя «Радиозавода»

Фото: Prom.pnzreg.ru

Они собрались у мемориальной доски, которая размещена на проходной завода.

Обращаясь к присутствующим, генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников отметил огромный вклад Николая Рящина в становление и развитие предприятия.

«Благодаря его грамотной кадровой политике, хорошим организаторским способностям и широкому научно-техническому кругозору была заложена мощная экономическая база, позволившая пензенскому «Радиозаводу» и по сей день занимать лидирующие позиции в промышленном комплексе не только Пензенской области, но и Российской Федерации», — цитирует руководителя предприятия пресс-служба регионального Минпрома.

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