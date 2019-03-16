Запущен опрос о зарубежных выставках, интересующих пензенский бизнес Экономика

Пенза, 16 марта 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области запустило опрос, призванный помочь специалистам выяснить, какие зарубежные выставки интересуют местных производителей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что его результаты будут учтены при формировании плана мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства в 2019 году.

Так, представителям пензенских компаний предлагается выбрать страны, интересующих их с точки зрения организации бизнес-миссий. В качестве возможных вариантов перечислены Узбекистан, Белоруссия, Болгария, Турция, Казахстан, Азербайджан и Латвия. Также можно добавить свой собственный.

Другой вопрос касается выставок, на которых предпринимателям хотелось бы представить стенд своей фирмы. Среди них — KazBuil, Machinery Central Asia, «Армения EXPO», Kazakhstan Security Systems, MSV-2019, UzProdExpo и BakuBuild Azerbaijan.