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Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения

16:17 | 17.03.2019 | Экономика

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Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области запустило опрос среди юридических лиц, предпринимателей, а также их представителей, которым предлагается выбрать интересующие темы обучающих мероприятий.

Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В числе возможных вариантов перечислены, в частности, семинары, ориентированные на тех, кто только начинает вести бизнес, на участников конкурсных процедур, а также на тех, кто ищет способы сбыта продукции.

Кроме того, у интернет-пользователей есть возможность указать наиболее актуальные темы круглых столов, в том числе по командообразованию, изучению рисков, социальному и женскому предпринимательству.

Еще один вопрос посвящен мастер-классам. Среди доступных тем — «Экспертные продажи», «Успешная презентация», «Когда клиент говорит нет: работа с возражениями» и другие.

Ожидается, что результаты опроса будут учтены при планировании работы центра поддержки предпринимательства.

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