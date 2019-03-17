Пензенским предпринимателям предложили выбрать интересующие направления обучения Экономика

Пенза, 17 марта 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области запустило опрос среди юридических лиц, предпринимателей, а также их представителей, которым предлагается выбрать интересующие темы обучающих мероприятий.

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В числе возможных вариантов перечислены, в частности, семинары, ориентированные на тех, кто только начинает вести бизнес, на участников конкурсных процедур, а также на тех, кто ищет способы сбыта продукции.

Кроме того, у интернет-пользователей есть возможность указать наиболее актуальные темы круглых столов, в том числе по командообразованию, изучению рисков, социальному и женскому предпринимательству.

Еще один вопрос посвящен мастер-классам. Среди доступных тем — «Экспертные продажи», «Успешная презентация», «Когда клиент говорит нет: работа с возражениями» и другие.