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Пензенский «Легпром» представил новинки на зарубежной выставке

10:35 | 18.03.2019 | Экономика

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили модные новинки на XXIII международной выставке Central Asia Fashion в Алма-Ате.

Пензенский «Легпром» представил новинки на зарубежной выставке

Фото: ООО «ЦКР»

На ней можно ознакомиться с продукцией трех компании. Это «Модная шляпка», которая привезла на выставку коллекцию головных уборов, производитель сумок и аксессуаров«GERA», а также фабрика «El Podio», выпускающая верхнюю женскую одежду.

Выставочная экспозиция кластера легкой промышленности организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и министерства промышленности Пензенской области.

Международная выставка моды Central Asia Fashion зарекомендовала себя как специализированное событие на казахстанском рынке, интерес к которому проявляют как авторитетные лидеры, так и начинающие игроки. Выставка является площадкой для налаживания деловых связей и внедрения лучших бизнес-решений, возможностью заявить о своей продукции и продемонстрировать ее профессиональной аудитории.

Проходит два раза в год. Каждый сезон в ней принимают участие от 130 до 200 брендов из 16 стран мира.

Central Asia Fashion начала свою работу 17 марта и продлится по 19-е марта.

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