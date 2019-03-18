Пензенский «Легпром» представил новинки на зарубежной выставке Экономика

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили модные новинки на XXIII международной выставке Central Asia Fashion в Алма-Ате.

Фото: ООО «ЦКР»

На ней можно ознакомиться с продукцией трех компании. Это «Модная шляпка», которая привезла на выставку коллекцию головных уборов, производитель сумок и аксессуаров«GERA», а также фабрика «El Podio», выпускающая верхнюю женскую одежду.

Выставочная экспозиция кластера легкой промышленности организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и министерства промышленности Пензенской области.

Международная выставка моды Central Asia Fashion зарекомендовала себя как специализированное событие на казахстанском рынке, интерес к которому проявляют как авторитетные лидеры, так и начинающие игроки. Выставка является площадкой для налаживания деловых связей и внедрения лучших бизнес-решений, возможностью заявить о своей продукции и продемонстрировать ее профессиональной аудитории.

Проходит два раза в год. Каждый сезон в ней принимают участие от 130 до 200 брендов из 16 стран мира.

Central Asia Fashion начала свою работу 17 марта и продлится по 19-е марта.