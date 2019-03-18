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Экс-глава «Пенздормоста» наказан за неправомерные действия при банкротстве

17:32 | 18.03.2019 | Экономика

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Штраф в размере 40 тыс. рублей назначен бывшему генеральному директору ООО «Производственно-строительная фирма «Пенздормост» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Экс-глава «Пенздормоста» наказан за неправомерные действия при банкротстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что определением Арбитражного суда Пензенской области от 7 мая 2018 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, однако руководитель общества в установленный законом срок не представил временному управляющему необходимые документы и сведения.

«По данному факту прокурором района в отношении ответственного должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении», — сказала собеседница агентства.

Согласно материалам дела о банкротстве, определением Арбитражного суда Пензенской области от 26 декабря 2018 года ООО «ПСФ «Пенздормост» было признано несостоятельным. Конкурсным управляющим назначена Ирина Беляева.

22 января 2019 года она направила в адрес бывшего руководителя Андрея Красикова запрос на предоставление сведений и документов, 29-го числа она был получен адресатом, однако управляющий так и не получила бумаги.

Определением от 20 февраля суд обязал бывшего руководителя передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности компании.

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