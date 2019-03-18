В Пензе предложено объединить в кластер предприятия ОПК, выпускающие гражданскую продукцию Экономика

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил объединить в кластер предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающие гражданскую продукцию.

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«Нужен постоянный анализ ситуации и в зависимости от ее изменений — уточнение задач, внесение корректировок в программы. Нужны деловые встречи, семинары и тренинги. Все это необходимо для повышения эффективности работы, достижения запланированных результатов», — отметил он в ходе рабочего совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 18 марта.

Глава региона добавил, что ждет от чиновников предложений, касающихся активизации и систематизации работы в данном направлении.

«Перед нами стоит задача значительного увеличения экспортной составляющей по нескольким отраслям. Давайте привлечем к обсуждению вопроса ассоциацию промышленников Пензенской области и сообща найдем оптимальное решение», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.