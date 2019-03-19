Пензенцы стали чаще расплачиваться картой «Мир» Экономика

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Удельный вес карт «Мир» в общем количестве карт, эмитированных в Пензенской области, превысил к началу 2019 года 24%, в то время как на 1 января 2018-го он составлял 13,5%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«На 1 января 2019 года в Пензенском регионе выпущено 447 тыс. карт «Мир». Таким образом, карта национальной платежной системы есть почти у каждого третьего жителя», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в прошлом году по картам «Мир», эмитированным в Пензенской области, количество транзакций по снятию наличных составило 7,1 млн. на сумму около 38 млрд. рублей, по оплате товаров и услуг — более 31 млн. почти на 17 млрд. рублей.

Комментируя эти цифры, управляющий региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Геннадий Антонов напомнил, что с 1 июля 2018 года все работники бюджетной сферы, получающие выплаты на банковские карты, переведены на «Мир».

«Факты незачисления выплат бюджетникам на карты «Мир», в том числе возврата средств, отсутствовали на протяжении всего прошлого года. В перспективе — перевод на карты национальной системы всех пенсионеров региона. В настоящее время он происходит планомерно — по мере окончания срока действия ранее выданных карт. Полный переход завершится к 1 июля 2020 года», — пояснил он.