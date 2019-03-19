Иван Белозерцев огласил ежегодное инвестпослание Экономика

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев огласил ежегодное инвестиционное послание в филармонии во вторник, 19 марта.

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«Каждый сделанный нами шаг должен быть понятен людям», — отметил он, обращаясь к собравшимся в зале.

Глава региона сообщил, что за три ближайших года в Пензенской области за счет бюджетных средств и внебюджетных источников на реализацию 50 федеральных программ по 12 национальным проектам будет направлено более 31 млрд. рублей, из них 10,5 млрд. рублей — в 2019 году.

«В Пензе начнем реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и автомобильной дороги в районе Бригадирского моста. Общая стоимость двух проектов достигает 5 млрд. рублей. Еще более масштабно, чем в 2017 и 2018 годах, будет продолжено благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. На эти цели выделено свыше 350 млн. рублей», — сказал Иван Белозерцев.

В числе актуальных задач он назвал внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в срок до 1 июля, разработку образовательных программ для управленческих команд государственных и муниципальных служащих и создание регионального фонда поддержки предпринимательства.

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Глава региона добавил, что в последнее время много говорится о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, но потенциал данного направления использован недостаточно.

«Количество концессионных соглашений в 2018 году возросло почти в два раза — с 39 до 67 соглашений, объем привлекаемых по ним инвестиций — в 4,5 раза: с 457 млн. рублей до 2 млрд. 100 млн. рублей. […] В прошлом году было заключено первое региональное и одновременно крупнейшее концессионное соглашение с компанией «Маг Груп Пенза» на строительство мусороперерабатывающего завода. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд. рублей. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год», — уточнил Иван Белозерцев.