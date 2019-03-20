Группа «Полипластик» предложила реализовать в Пензе одно из решений «Умного города» Экономика

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Президент правления группы «Полипластик» Лев Гориловский и директор производственно-технического департамента компании Алексей Торчинский предложили в рамках проекта «Умный город» внедрить в Пензенской области решение «Цифровое управление строительством», предназначенное для создания электронной документации.

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Представители организации выразили уверенность в том, что переход от бумажного документооборота в строительстве к электронному — вопрос ближайшего будущего.

Комментируя предложение ГК «Полипластик», заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов отметил, что данный программный продукт будет интересен застройщикам и заказчикам.

«Он позволит в первую очередь привести в порядок документооборот, СНиПы, ценообразование. Это выстраивание единого логичного алгоритма принятия решений на этапе проектирования, строительства, авторского надзора, технического надзора», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в среду, 20 марта.

Дмитрий Семенов предложил рассмотреть данный проект в качестве пилотного.

По его словам, он может быть апробирован при строительстве хирургического корпуса межрайонной больницы в Кузнецке и реконструкции Бригадирского моста в Пензе, сообщает пресс-служба областного правительства.