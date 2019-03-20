Владимир Вдонин познакомил общественников с работой холдинга «Маяк» Экономика

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Маяк» и ООО «Маяк-Техноцелл», член комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике Владимир Вдонин, входящий во фракцию «Единая Россия», познакомил представителей общественного совета при региональном парламенте с работой возглавляемого им холдинга.

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В ходе экскурсии, проведенной по производственным площадям в среду, 20 марта, он рассказал об истории предприятия, техническом перевооружении, стратегии развития и позиционировании на рынке.

Также в центре внимания членов общественного совета были перспективы промышленного комплекса в целом.

Как сообщил Владимир Вдонин журналистам, за последние годы в развитие производства вложено примерно 60 млн. евро.

«Была построена уникальная шестая бумагоделательная машина, которая может производить не только бумагу – основу для мебельной промышленности, но и основу флизелиновую для производства обоев. Это является 100-процентным фактором импортозамещения», — отметил он.

Руководитель холдинга подчеркнул, что аналогов данной продукции на территории России не производится.

Владимир Вдонин напомнил, что при запуске пятой бумагоделательной машины предприятием было заключено инвестиционное соглашение.

«Хотелось бы, чтобы подобная инициатива была проведена и при запуске и развитии работы шестой машины», — сказал генеральный директор ОАО «Маяк».