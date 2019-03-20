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Желающие торговать мороженым на улицах Пензы должны подать заявки в ближайшие три недели

19:01 | 20.03.2019 | Экономика

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Прием заявок на участие в аукционах, по итогам которых будут заключены договоры на размещение киосков по реализации мороженого в весенне-летний период, продлится в администрации Пензы по 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Желающие торговать мороженым на улицах Пензы должны подать заявки в ближайшие три недели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная цена за право размещения одного нестационарного торгового объекта (НТО) составляет 4 тыс. 364 рубля без учета НДС.

Сумма задатка для участия в аукционе — 2 тыс. 182 рубля, шаг — 218 рублей 20 копеек.

Площадь для размещения НТО в период с 1 мая по 30 сентября составит 4 кв. метра.

Аукцион в отношении торговых площадок на территории Ленинского района назначен на 15 апреля, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского — на 17-е число.

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