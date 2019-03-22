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Житель Заречного наказан за незаконную предпринимательскую деятельность

14:39 | 22.03.2019 | Экономика

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Заречный, 22 марта 2019. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Житель Заречного наказан за незаконную предпринимательскую деятельность. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в период 2017–2018 годов мужчина не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но оказывал услуги гражданам по ремонту автомобилей с получением от данного вида деятельности систематического дохода в виде наличных денежных средств», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он отметил, что вину в правонарушении мужчина признал.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Постановление не вступило в законную силу», — уточнил собеседник агентства.

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