«Маяк Канц» представил свою продукцию на выставке «Скрепка Экспо» Экономика

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Пензенское предприятие «Маяк Канц» представило свою продукцию — общие и школьные тетради, альбомы для рисования и папки для акварели — на XXVI международной специализированной выставке канцелярских и офисных товаров «Скрепка Экспо», прошедшей в Москве.

Фото: ООО «Маяк Канц»

В рамках экспозиции можно было ознакомиться с новинкой — школьной тетрадью премиум-сегмента серии «Отличник» с более плотной обложкой и двухцветной печатью.

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор ООО «Маяк Канц» Сергей Плотников, от закупщиков федеральных сетей прозвучали позитивные отзывы.

«Несмотря на то, что рынок меняется в сторону экономического класса, они приветствуют то, что в противовес появляется тетрадь более дорогого сегмента», — отметил собеседник агентства, добавив, что у потребителей есть свобода выбора.

Руководитель предприятия подчеркнул, что формат выставки позволил подвести некоторые итоги работы с нынешними партнерами, а также наладить контакты с новыми, в том числе из-за рубежа.

«Интерес начали проявлять представители Таджикистана, Армении, Белоруссии», — уточнил Сергей Плотников.

По его словам, в этом году выставка «Скрепка Экспо» оказалась более масштабной и располагалась в двух залах, а не одном, как раньше, причем значительную часть экспозиции заняли товары для творчества.

XXVI международная специализированная выставка «Скрепка Экспо» проходила в московском центре «Крокус Экспо» с 19 по 21 марта.

Мероприятие объединило производителей товаров для школы, офиса, творчества, а также сувенирной и рекламной продукции.

Деловая программа выставки включала в себя форум «Главный канцелярский вопрос».