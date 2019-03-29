Расходы бюджета Пензы на социальные проекты в 2018 году составили более 9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Расходы бюджета Пензы на реализацию социальных проектов в различных сферах составили более 9 млрд. рублей. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о деятельности за 2018 год в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

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«Это порядка 68% от общей суммы расходов. В 2019 году они видятся в объеме 74%», — сказал он.

Виктор Кувайцев отметил, что бюджет Пензы за 2018 год по доходам исполнен на 98,4%, в том числе план по налоговым доходам — на 100%, по неналоговым — на 80,9%.

По его словам, на объеме неналоговых доходов бюджета сказались сложная экономическая ситуация в строительной отрасли, включая снижение кадастровой стоимости земельных участков по инициативе арендаторов, и низкий покупательский спрос на муниципальное имущество.

«В 2018 году объем налоговых и неналоговых поступлений был ниже уровня предшествующего года на 31 млн. рублей, а составил он 4 млрд. 881 млн. рублей. При этом стоит отметить, что тем не менее он не опустился до уровня 2016 или 2015 годов», — сказал мэр.

Тогда, по его данным, эти цифры составляли 4,5 млрд. и 4,2 млрд. рублей соответственно.

«Вместе с тем объем поступлений налоговых доходов [в 2018 году] составил более 4 млрд. рублей, что больше, чем в 2017 году, на 6,5%», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он обратил внимание на то, что в объеме налоговых доходов налог на доходы физических лиц занимает 70%.

«Поступает он в город по нормативу 30%. Рост к 2017 году составил 9,5%. Местные налоги, такие как налог на имущество физических лиц и земельный налог, поступили в бюджет в сумме 828 млн. рублей с пятипроцентным ростом», — уточнил глава администрации Пензы

«Средняя зарплата в городе по итогам 2018 года составила 34 тыс. 353 рубля», — сказал он, добавив, что это на 11% больше уровня 2017 года.