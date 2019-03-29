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Мэрия Пензы ожидает объем инвестиций на уровне 30 млрд. рублей

19:18 | 29.03.2019 | Экономика

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года ожидается на уровне 30 млрд. рублей. Такой прогноз озвучил мэр Пензы Виктор Кувайцев, выступая с докладом о деятельности за 12 месяцев в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

Мэрия Пензы ожидает объем инвестиций на уровне 30 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, суммарный объем инвестиций в областном центре в 2017 году был равен 28,5 млрд. рублей, что составляло 40% от всех инвестиций в регионе.

«Положительная динамика сохраняется. По итогам 2018 года мы видим эту цифру в объеме 30 млрд. рублей. Пока идет подсчет», — пояснил глава администрации Пензы.

В качестве наиболее крупных инвесторов он назвал несколько предприятий — «Молком», «Ледяной дом», «Маяк-Техноцелл», «Маякпринт», «Биосинтез», «Тяжпромарматура» и «Лером».

«Администрация города уделяет особое внимание потенциальным инвесторам. В рамках взаимодействия с инвесторами были заключены 17 протоколов о намерениях по взаимному сотрудничеству с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей», — напомнил мэр.

Он добавил, что в рамках заключенных протоколов на территории Пензы реализуются бизнес-проекты по строительству дилерских центров по продаже крупногабаритного автотранспорта и сельхозтехники, модульных котельных и горнолыжного комплекса.

Говоря о последнем проекте, Виктор Кувайцев сообщил, что к настоящему времени завершены работы, предусмотренные контрактом по формированию схемы, проведению межевания и постановке на кадастровый учет земельного участка под строительство.

«Разработана концепция проекта, а также генеральный план объекта», — подчеркнул он.

Отдельно глава администрации Пензы отметил крупный инвестиционный проект, предполагающий возведение на улице Беляева завода по производству упаковочной продукции для нужд сельского хозяйства и химической промышленности.

«На сегодняшний день ведутся строительные работы. Предприятие планирует выйти на объем в 3 млн. мешков в месяц, что составит порядка 40 млн. в год. Сегодня продукция предприятия поставляется в такие страны, как Куба, Беларусь, Украина, Сирия. Общий объем инвестиций — более 300 млн. рублей», — сказал Виктор Кувайцев.

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