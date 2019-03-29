Оборот розничной торговли по продаже потребтоваров в Пензе достиг 134 млрд. рублей Экономика

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров в Пензе в 2018 году достиг 134 млрд. рублей, при этом динамика характеризуется ежегодным увеличением физического объема. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом о деятельности за 12 месяцев на 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

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По его словам, по сравнению с предшествующим годом рост составил 1%.

«На сегодня на территории города осуществляют деятельность 205 объектов сетевой торговли, из них реализация социально значимого ассортимента, а это 27 наименований, с фиксированной торговой наценкой до 5% производится более чем в 150 сетевых магазинах», — сказал мэр.

«По уровню потребительских цен, сложившихся по 84 продовольственным товарам из 127 регистрируемых, Пензенская область занимает с 1 по 7 место в сравнении с аналогичными данными регионов Приволжского федерального округа», — добавил Виктор Кувайцев.