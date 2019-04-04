В Заречном прокуратура выявила компании, не извещавшие центр занятости о вакансиях Экономика

Заречный, 4 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области выявила компании, которые не направляли в городской центр занятости населения (ЦЗН) сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностях.

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«ООО «Термолеспенза», ООО «Гарантия плюс», ООО «Туристическая фирма «Круиз», ООО «Зрима», ООО «Обратная связь», ООО «Лазер про» и индивидуальный предприниматель Ольга Зигерт такие сведения в ЦЗН Заречного не предоставили», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что руководителям этих организаций были внесены представления об устранении нарушений, в результате три человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

По ее словам, индивидуальный предприниматель была оштрафована на 300 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».