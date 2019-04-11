В Пензенской области вырос оборот розничной торговли потребительскими товарами Экономика

Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров в Пензенской области увеличился по итогам первых двух месяцев 2019 года почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщила начальник управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства региона Нина Богач.

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«Торговлю области представляет более 11 тыс. предприятий торговли, в том числе 9 тыс. 792 стационарных объекта, 2 тыс. 62 нестационарных объекта и 450 предприятий сетевой торговли. За январь–февраль 2019 года оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров составил 35,8 млрд. рублей, или 103,9% к январю–февралю 2018 года», — уточнила она в ходе совещания с представителями торговых сетей и заместителями глав администраций районов Пензенской области, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 11 апреля.

По словам Нины Богач, за данный период реализованы пищевые продукты, напитки и табачные изделия на 17 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 5,4% больше, чем за январь и февраль прошлого года.

«В структуре оборота розничной торговли в январе–феврале 2019 года удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 47,6%. Оборот розничной торговли на душу населения в январе–феврале 2019 года составил 27 тыс. 156,8 рублей», — добавила начальник управления.