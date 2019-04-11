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Пензенские прокуроры выявили в сфере долевого строительства около 30 нарушений

15:10 | 11.04.2019 | Экономика

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Пенза, 11 апреля 2019. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили 27 нарушений в сфере долевого строительства в I квартале 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры выявили в сфере долевого строительства около 30 нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях их устранения внесено 20 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены четыре лица. В суд направлено одно исковое заявление. Предостережения объявлены двум должностным лицам. По одному материалу прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, проводимые проверки показывают, что деятельность большинства застройщиков в регионе сопряжена с нарушениями закона.

В их числе она назвала компанию «Эколог».

«В суд направлено исковое заявление о признании запрещенной к распространению информации о привлечении ООО «Эколог» денежных средств граждан для строительства многоквартирного дома, несмотря на окончание срока действия разрешения на строительство. Исковое заявление находится на рассмотрении», — отметила Светлана Артамонова.

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