Пенза и Ульяновск договорились о сотрудничестве Экономика

Ульяновск, 12 апреля 2019. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве Пензы и Ульяновска в сферах экономики, городского хозяйства, образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики и других направлениях заключено в пятницу, 12 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

Свои подписи под документом поставили мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Ульяновска Сергей Панчин.

По мнению Виктора Кувайцева, данное соглашение позволит еще больше укрепить связи двух городов.

«Пенза и Ульяновск — ближайшие соседи. В целом мы уже успешно сотрудничаем. Теперь эти взаимоотношения будут носить более систематический и целенаправленный характер», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в завершение встречи Виктор Кувайцев и Сергей Панчин обменялись памятными сувенирами.