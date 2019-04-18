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Пензенская компания «Золото» планирует открыть производство в Сердобском районе

10:05 | 18.04.2019 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская компания «Золото», занимающаяся изготовлением женских сумок из кожи и кожзаменителя, планирует открыть новую производственную площадку в Сердобском районе.

Пензенская компания «Золото» планирует открыть производство в Сердобском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшее время будут проработаны детали реализации данного инвестиционного проекта, а также варианты оказания поддержки предприятию.

На сегодняшний день производитель ежемесячно выпускает около 9 тыс. единиц продукции, которая реализуется как в Пензенской области, так и в других субъектах РФ — Москве, Башкирии, Краснодарском крае, Саратовской и Волгоградской областях.

Предполагается, что открытие новой площадки позволит нарастить объемы производства.

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