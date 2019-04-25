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Белозерцев потребовал не допускать демпинга, сговора и кумовства при проведении госзакупок

13:29 | 25.04.2019 | Экономика

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал не допускать при проведении государственных закупок искусственного занижения цены, сговора и кумовства, а также призвал поставить заслон недобросовестным компаниям.

Белозерцев потребовал не допускать демпинга, сговора и кумовства при проведении госзакупок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Задача правительства Пензенской области и исполнительных органов государственной власти — устранение коррупционных рисков в конкретных управленческих процессах, развитие транспортных перевозок, в том числе муниципальных и межмуниципальных, это очень значимый вопрос для жителей Пензенской области. Мое требование однозначно: исключить допуск к конкурсам недобросовестных перевозчиков. Обеспечить максимальную прозрачность, не допускать кумовства, сговоров при проведении конкурсных процедур», — сказал он в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции в Пензенской области, которое состоялось в правительстве региона в четверг, 25 апреля.

Губернатор также обратил внимание на случаи, когда подрядчики не в состоянии в установленные сроки выполнить требуемые объемы работ, и привел в пример ситуацию с реконструкцией здания бывшего роддома на улице Пушкина в Пензе.

«Слава богу, мы ввели его в эксплуатацию, но какими усилиями! Это еще начинали ремонтировать до моего прихода, при старом руководителе, при старом губернаторе, и сколько лет мне, усилий понадобилось для того, чтобы заставить их выполнить тот объем работ, который запланирован. Приходят, рушат на конкурсе цены, они опускаются донельзя вниз, а компании сильные, крепкие, средние, которые могут выполнить эту задачу, видят, что там рентабельность нулевая и даже в минус, уходят, а те начинают выполнять объем работы по 5–6 человек, когда должны каждый день работать по 50–70», — пояснил глава региона.

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается при капитальном ремонте дома культуры в Тамалинском районе, где тамбовская компания затянула срок сдачи примерно на 1,5 года.

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«Есть ряд предложений от регионов по внесению изменений в 44-й федеральный закон, для того чтобы как-то поставить заслон недобросовестным компаниям, у которых нет ни потенциала, нет ничего. Государственные закупки — это сфера, в которой государственные служащие должны быть кристально честными и компетентными. Качество поставляемых товаров и оказываемых услуг имеет огромное социальное значение. От добросовестности в этой сфере зачастую зависит здоровье, а иногда и жизнь граждан», — напомнил губернатор.

Он подчеркнул, что особенно это важно при организации питания в больницах, детских садах и школах.

«Необходимо создавать условия для развития конкуренции, не допускать случаев демпинга — ненормального снижения цены поставщиком более чем на 25%, чтобы выиграть, обвалить конкурс. Это, конечно, оборачивается поставками некачественного товара или услуги», — сказал Иван Белозерцев.

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