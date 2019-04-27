В Пензе объявлен конкурс по охране труда Экономика

Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Региональная федерация профсоюзов объявила смотр-конкурс «Лучшая организация Пензенской области по охране труда».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в нем приглашаются зарегистрированные на территории Пензенской области промышленные предприятия, организации инновационной инфраструктуры, резиденты технопарков и бизнес-инкубаторов.

Конкурс проводится в четырех номинациях. В производственной и непроизводственной сферах будут выявлены лучшие организации и лучшие уполномоченные по охране труда.

В каждой номинации предусмотрено по три призовых места.

Отличившиеся участники получат грамоты, благодарности и дипломы. Согласно положению о конкурсе, также планируются денежные вознаграждения в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

По данным регионального Минпрома, прием заявок будет осуществляться до 20 мая, сбор документов и других необходимых материалов продлится до 15 сентября.