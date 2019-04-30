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Утверждено инвестсоглашение с «Пачелмским хозяйством»

17:24 | 30.04.2019 | Экономика

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно утвердили на 20-й очередной сессии инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Пачелмское хозяйство», предусматривающее предоставление налоговых льгот в связи с реализацией проекта по строительству молочно-товарного комплекса в Сердобском районе.

Утверждено инвестсоглашение с «Пачелмским хозяйством»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Комплекс рассчитан на содержание крупного рогатого скота, дойного стада в 5 тыс. 200 коров. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,5 млрд. рублей. В течение 2017–2018 годов уже инвестировано 900 млн. рублей. До 2021 года компания планирует освоить еще 3,6 млрд. рублей. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2020 года. Реализация данного проекта позволит создать 250 рабочих мест, из них уже создано 75», — пояснил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Он добавил, что компания обратилась в правительство Пензенской области за государственной поддержкой в виде снижения ставки по налогу на имущество организации с 2,2% до 1,4%.

«Срок предоставления налоговых льгот составит 4 года с момента ввода объекта строительства в эксплуатацию, а именно — с IV квартала 2020 года. По оценке, сумма налоговых льгот за указанный период составит 51 млн. 400 тыс. рублей. При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет Пензенской области за весь восьмилетний период действия инвестиционного соглашения составят 271 млн. 200 тыс. рублей», — уточнил министр.

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