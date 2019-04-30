В Пензе утверждено инвестсоглашение с компанией «Черкизово-Свиноводство» Экономика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно утвердили инвестиционное соглашение между правительством региона и ООО «Черкизово-Свиноводство», которое предусматривает строительство свинокомплекса с законченным циклом производства на территории Пензенского района.

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«[Компания] планирует построить 11 площадок откорма. На территории Ермоловского сельсовета Пензенского района построены и введены в эксплуатацию первые четыре из них. [...] Было заключено инвестиционное соглашение: из заявленного объема инвестиций в 2,2 млрд. рублей освоено 2,1 млрд. рублей, создано дополнительно 52 рабочих места», — сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, поясняя параметры нового соглашения в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

Он пояснил, что компания приступила к строительству еще трех площадок на территории Ермоловского, Краснопольского и Кондольского сельсоветов.

«Общий объем инвестиций в проект составляет 1,8 млрд. рублей. За 2018 год инвестировано 700 млн. рублей. До конца текущего года компания планирует освоить еще 1,1 млрд. рублей. Срок окупаемости проекта — 8 лет, начиная с III квартала 2018 года. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на III квартал текущего года. Реализация проекта позволит создать 39 рабочих мест», — добавил министр.

Сергей Капралов отметил, что компания обратилась в правительство Пензенской области за господдержкой в виде снижения ставки по налогу на имущество организации с 2,2% до 1,4%.

«Срок предоставления налоговых льгот составит четыре года с момента ввода объекта в эксплуатацию, а именно с III квартала 2019 года. По оценке, сумма налоговых льгот за указанный период составит 33 млн. 700 тыс. рублей. При этом дополнительные налоговые поступления в бюджет за весь восьмилетний период действия инвестиционного соглашения составят 129 млн. 100 тыс. рублей», — пояснил глава регионального Минэкономики.