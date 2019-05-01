Принята стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года Экономика

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года, работа над которой велась несколько лет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Главная цель стратегии — это обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе долгосрочного опережающего социально-экономического развития», — пояснил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, комментируя подготовленный документ в ходе 20-й очередной сессии регионального парламента в минувший вторник, 30 апреля.

Он добавил, что в первую очередь подразумевается увеличение темпов роста доходов населения, отраслей экономики и валового регионального продукта (ВРП).

«Достижение целей стратегии планируется путем реализации социально-экономической политики в пяти основных направлениях», — сообщил Андрей Лузгин.

Читайте также

Путин утвердил 15 критериев для оценки эффективности губернаторов

По его словам, намечено воплотить в жизнь следующие тезисы: «Пензенская область — территория опережающего экономического роста», «Пензенская область — регион, привлекательный для развития бизнеса», «Пензенская область — территория комфортного проживания», «Пензенская область — территория здоровья и развития спорта» и «Пензенская область — территория образования, культуры и туризма».

В числе конкретных ожидаемых результатов Андрей Лузгин назвал увеличение объемов ВРП и промышленного производства к 2035 году в два раза.

Первый зампред облправительства отметил, что предполагается как минимум ежегодно анализировать актуальность долгосрочных целей.

«Стратегия — живой документ. Будем корректировать, вносить изменения по мере необходимости», — сказал он.

В итоге присутствовавшие на сессии депутаты поддержали проект закона «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года» в первом и втором чтениях в окончательной редакции.