Мэр Пензы положительно оценил использование современных технологий в ЖК «Аристорат» Экономика

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев положительно оценил инженерные и технологические решения, использованные застройщиком при возведении жилого комплекса «Аристократ» на улице Бородина.

Фото: Penza-gorod.ru

Так, при въезде на территорию многоквартирного дома и в подъездах установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц.

Кроме того, внедрена автоматическая система сбора данных о потребляемых ресурсах.

«Современные технологии в строительстве ориентированы на энергоэффективность, создание комфортных и безопасных условий для проживания», — отметил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что другие застройщики по возможности также должны внедрять перспективные разработки.

Кроме того, мэр осмотрел подземную парковку.

Помимо этого, внимание Виктора Кувайцева привлекло архитектурное решение на фасаде в виде декоративных корзин для размещения кондиционеров.

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«Теперь необходимо благоустраивать прилегающую территорию, детскую и спортивную площадки, чтобы к установленному сроку жилой комплекс был полностью готов к вводу в эксплуатацию», — сказал глава городской администрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время на объекте завершаются отделочные работы, дом готовится к вводу в эксплуатацию.

Согласно данным, размещенным на сайте, посвященном жилому комплексу, администрация Пензы выдала ООО «Гарант-Строй-Заказ» разрешение на строительство 23 сентября 2016 года. В документе уточняется, что в здании предусмотрено 19 этажей, в том числе один подземный. В доме будет находиться 354 квартиры.

Первоначально разрешение действовало в период до 30 марта 2019 года.

Впоследствии срок его действия был продлен до 31 мая текущего года.