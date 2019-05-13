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В Пензе начат прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках за рубежом

15:04 | 13.05.2019 | Экономика

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области объявило о начале приема заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, на компенсацию части затрат, понесенных в связи с участием в международных выставках за рубежом.

В Пензе начат прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках за рубежом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в министерстве экономики Пензенской области, прием заявок продлится до 24 мая включительно.

«Субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов за участие в международных выставках, но не более 500 тыс. рублей за все выставочные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что субсидия предоставляется только юрлицам и предпринимателям, зарегистрированным на территории Пензенской области, не имеющим просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по выплате заработной платы.

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