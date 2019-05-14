В бюджет Пензы с начала года поступило около 4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Около 4 млрд. рублей поступило в бюджет Пензы с начала 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В общей сумме в бюджет поступило около 4 млрд. рублей, превышен уровень 2018 года. Темп роста по налоговым доходам за аналогичный период прошлого года составил 110%, по неналоговым — порядка 2,5%. К своим плановым назначениям по налоговым доходам мы приросли на 110 млн. рублей», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 14 мая.

Вместе с тем Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что неналоговых доходов поступило в бюджет на 31 млн. рублей меньше по сравнению с расчетным планом.

В связи с этим он призвал подчиненных принять действенные меры для выполнения целевых показателей, учитывая большую нагрузку на муниципалитет.

«У нас периодически возникают дополнительные обязательства по расходам. В основном они связаны с участием городского бюджета в реализации федеральных проектов», — напомнил глава администрации Пензы.

В качестве примера он привел программу по переселению из ветхого и аварийного фонда.

«Муниципалитет должен быть готов компенсировать часть стоимости квадратного метра, если она будет превышать норматив, установленный Минстроем РФ. На сегодняшний день она составляет 35 тыс. за 1 кв. метр как для переселенцев, так и для детей-сирот. Не всегда нам удается за эти деньги приобрести жилье с отделкой, требуются дополнительные средств, поэтому нам надо сделать все возможное, чтобы стабильно увеличивать показатели по доходам», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.