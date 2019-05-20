В Пензе на областном форуме предпринимателей запланированы лекции и тренинги Экономика

Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Различные форматы работы — от тренингов до открытых лекций — запланированы в рамках форума предпринимателей Пензенской области, который пройдет в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 27 и 28 мая.

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Участники смогут обсудить актуальные вопросы развития бизнеса, узнать о мерах государственной поддержки, обменяться опытом, получить консультации представителей органов власти, в том числе в сфере налогообложения и контрольно-надзорной деятельности.

Согласно информации на сайте мероприятия, в качестве спикеров приглашены 12 человек, в том числе бизнес-тренер Владимир Якуба, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов и один из основателей кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

В первый день форума, в частности, состоится мастер-класс «Успешная презентация и личная эффективность» эксперта Елены Ждановой. Она расскажет о том, кому и зачем нужен этот инструмент и какие ключевые ошибки обычно допускают при разработке. Кроме того, спикер затронет тему эффективности бизнеса, клиентоориентированности и перегорания от жесткого графика.

В дискуссии на тему «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» примут участие представители АПК. Специалисты управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, регионального Минсельхоза и управления ветеринарии обозначат типичные нарушения обязательных требований, выявляемых органами госконтроля при проведении проверок, мерах по их предупреждению, риск-ориентированных видах контроля и надзора, а также об ответственности предпринимателей при осуществлении деятельности.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства экономики Пензенской области, ожидается, что за два дня участниками форума станут около 1,5 тыс. человек.